Доклад губернатора рассмешил Путина - видео

Доклад губернатора рассмешил Путина - видео
Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Инцидент произошел во время заседания

Владимир Путин провел совещание о ходе посевных работ в российских регионах. Вместе с ним на встрече с губернаторами сельскохозяйственных регионов присутствовал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. 

Во время заседания президент заслушал доклад губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, который доложил о полном отсутствии проблем с началом посевного сезона.

"Даже пожаловаться не на что", – отметил глава региона.

Эта фраза посмешила Владимира Путина, он переглянулся с Патрушевым и продолжил слушать доклад.

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