Доклад губернатора рассмешил Путина - видео

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Владимир Путин провел совещание о ходе посевных работ в российских регионах. Вместе с ним на встрече с губернаторами сельскохозяйственных регионов присутствовал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
Во время заседания президент заслушал доклад губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, который доложил о полном отсутствии проблем с началом посевного сезона.
"Даже пожаловаться не на что", – отметил глава региона.
Эта фраза посмешила Владимира Путина, он переглянулся с Патрушевым и продолжил слушать доклад.
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