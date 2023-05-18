Доклад губернатора рассмешил Путина - видео

Инцидент произошел во время заседания

Владимир Путин провел совещание о ходе посевных работ в российских регионах. Вместе с ним на встрече с губернаторами сельскохозяйственных регионов присутствовал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Во время заседания президент заслушал доклад губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, который доложил о полном отсутствии проблем с началом посевного сезона.

"Даже пожаловаться не на что", – отметил глава региона.

Эта фраза посмешила Владимира Путина, он переглянулся с Патрушевым и продолжил слушать доклад.