Психотерапевт назвал идеальную длительность отпуска для расслабления

Психотерапевт назвал идеальную длительность отпуска для расслабления
Фото: unsplash.com
В противном случае расслабиться не выйдет

Отдыхать во время отпуска нужно, как минимум, в течение 21 дня, а лучше 28-ми. Именно столько дней требуется для восстановления психики, утверждает врач-психотерапевт Михаил Кумов.

По его словам, меньше количество дней не способно дать человеку полноценно отдохнуть, поскольку окончательного переключения с рабочего режима не происходит. 

Также специалист советует выбирать отдых в зависимости от специфики рабочей деятельности. Если она активная, то отпуск должен пройти в пассивном режиме, и наоборот. Брать незавершенную работу на отдых он не рекомендует.

"В противном случае вы не сможете в полной мере снять напряжение, а постоянное напряжение вредит психике", – пояснил Кумов.

Источник: Газета.ру ✓ Надежный источник
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