Психотерапевт назвал идеальную длительность отпуска для расслабления

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Отдыхать во время отпуска нужно, как минимум, в течение 21 дня, а лучше 28-ми. Именно столько дней требуется для восстановления психики, утверждает врач-психотерапевт Михаил Кумов.
По его словам, меньше количество дней не способно дать человеку полноценно отдохнуть, поскольку окончательного переключения с рабочего режима не происходит.
Также специалист советует выбирать отдых в зависимости от специфики рабочей деятельности. Если она активная, то отпуск должен пройти в пассивном режиме, и наоборот. Брать незавершенную работу на отдых он не рекомендует.
"В противном случае вы не сможете в полной мере снять напряжение, а постоянное напряжение вредит психике", – пояснил Кумов.
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