Почему в день можно съесть только шесть редисок

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Редис может благоприятно влиять на обменные процессы в организме, а может нанести им серьезный вред. Диетологи утверждают, что безопасно в день съедать только шесть плодов растения, и превышать норму не рекомендуется.
Все дело в цианогенных гликозидах, которые могут негативно влиять на ЖКТ, щитовидную железу. Осторожно следует употреблять редис людям, страдающим от камней в желчном пузыре.
В остальных случаях продукт дает только положительный эффект. Он помогает ускорять процесс перенасыщения, содержит множество витаминов группы B и отвечает за ускорение метаболизма.
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