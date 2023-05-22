Почему в день можно съесть только шесть редисок

Почему в день можно съесть только шесть редисок
Фото: unsplash.com
Некоторым нужно быть особенно осторожным с продуктом

Редис может благоприятно влиять на обменные процессы в организме, а может нанести им серьезный вред. Диетологи утверждают, что безопасно в день съедать только шесть плодов растения, и превышать норму не рекомендуется.

Все дело в цианогенных гликозидах, которые могут негативно влиять на ЖКТ, щитовидную железу. Осторожно следует употреблять редис людям, страдающим от камней в желчном пузыре. 

В остальных случаях продукт дает только положительный эффект. Он помогает ускорять процесс перенасыщения, содержит множество витаминов группы B и отвечает за ускорение метаболизма.

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