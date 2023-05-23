Аэропорты Москвы массово отменяют рейсы

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Порядка 30 рейсов из российской столицы были отменены или задержаны. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на расписание авиаперелетов.
В Домодедово отменили четыре рейса, еще 17 перенесли на другое время. Во Внуково отменили семь рейсов, а два задержали. Информации по другим аэропортам Москвы нет.
Что именно стало причиной не уточняется. Аналогичное произошло и днем ранее, когда было отменено или задержано около 20 рейсов.
Официальных заявлений ни с одной стороны не было