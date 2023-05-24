Почему дети часто повторяют судьбу родителей

Иногда это становится злым роком

Бывают случаи, когда жизнь детей в точности повторяет то, что происходило с их родителями. Психологи утверждают, что на это есть свои причины.

Дело в том, что отец и мать – это главные взрослые люди для ребенка во время взросления. У них он учится реагировать на различные ситуации и изучает правильное поведение. Иногда он может даже копировать эмоции, которые в данный момент испытывают родители. Поэтому после взросления дети начинают становиться очень похожими на своих родных, а это грозит повторением родительского сценария, если он нежелателен.

Психологи утверждают, чтобы прервать этот порочный круг, нужно заранее приучать ребенка к самостоятельности. Он должен учиться действовать, основываясь на собственных выводах, а не имитировать поведение родителей.