Клещи будут отскакивать: народные методы борьбы с вредителями

Клещи будут отскакивать: народные методы борьбы с вредителями
Фото: freepik.com
Покупать репеленты не потребуется

Существует несколько способов, которые помогут отпугнуть от себя клещей во время прогулок на природе. Эти средства изготавливаются из природных компонентов, а по эффективности не уступают даже самым дорогим репелентам. 

Известно, что клещи не переносят сильных запахов. Поэтому их могут спугнуть эфирные масла эвкалипта, лимона, мяты и лаванды. Также хорошо борется с этими насекомыми ваниль, запах жженой бумаги или дерева. 

Эфирным маслом можно обработать обувь, если позволяет материал. Также можно смешать 20 капель средства в 150 гр крема для тела и намазать им самые незащищенные зоны.

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