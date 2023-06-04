Клещи будут отскакивать: народные методы борьбы с вредителями

Курс рубля
- Крах доллара: экономисты объявили о резком укреплении рубля в мае
- Как слабый рубль отразится на россиянах: экономист объяснил на пальцах
- Центробанк оправдался за рухнувший рубль
879 новости
Существует несколько способов, которые помогут отпугнуть от себя клещей во время прогулок на природе. Эти средства изготавливаются из природных компонентов, а по эффективности не уступают даже самым дорогим репелентам.
Известно, что клещи не переносят сильных запахов. Поэтому их могут спугнуть эфирные масла эвкалипта, лимона, мяты и лаванды. Также хорошо борется с этими насекомыми ваниль, запах жженой бумаги или дерева.
Эфирным маслом можно обработать обувь, если позволяет материал. Также можно смешать 20 капель средства в 150 гр крема для тела и намазать им самые незащищенные зоны.
Украинцы пытаются вывернуться из безвыходной ситуации
И даже пообещал предупреждать о своих ядерных учениях