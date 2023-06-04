Клещи будут отскакивать: народные методы борьбы с вредителями

Покупать репеленты не потребуется

Существует несколько способов, которые помогут отпугнуть от себя клещей во время прогулок на природе. Эти средства изготавливаются из природных компонентов, а по эффективности не уступают даже самым дорогим репелентам.

Известно, что клещи не переносят сильных запахов. Поэтому их могут спугнуть эфирные масла эвкалипта, лимона, мяты и лаванды. Также хорошо борется с этими насекомыми ваниль, запах жженой бумаги или дерева.

Эфирным маслом можно обработать обувь, если позволяет материал. Также можно смешать 20 капель средства в 150 гр крема для тела и намазать им самые незащищенные зоны.