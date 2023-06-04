Раскрыты две популярные причины резкого набора веса

Раскрыты две популярные причины резкого набора веса
Фото: unsplash.com
Люди могут испытывать трудности из-за личных проблем

Когда у человека нет сторонник проблем со здоровьем, то резкий набор веса всегда связан с определенными психологическими проблемами. Двумя самыми распространенными причинами являются растройство пищевого поведение и заедание стресса, утверждает врач общей практики и психолог Екатерина Тур.

При РПП человек не умеет выстраивать правильные взаимоотношения с едой, поэтому у него постоянно чередуются периоды переедания с голоданием. В итоге все это сказывается на фигуре, поскольку организм постоянно подвержен плохому воздействию.

В других случаяъ еда может стать для человека единственным источником радости – с ее помощью он получает положительные эмоции. 

"И чаще всего выбирается что‐то сладкое или солёное. Потому что в таких продуктах содержатся экзорфины, гормоноподобные вещества, которые вызывают кратковременное ощущение внутреннего счастья", – рассказала специалист.

В результате у него возникает стойкая ассоциация, что счастье появляется только при употреблении пищи, что приводит к зависимости. 

По словам врача, в таких ситуациях бороться с лишним весом с помощью спорта и диет будет неправильно, поскольку в первую очередь нужно выстроить правильные отношения с едой и собственной головой.

Источник: Газета.ру ✓ Надежный источник
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