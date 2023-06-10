Почему акул до сих пор не могут отпугнуть от пляжей

Почему акул до сих пор не могут отпугнуть от пляжей
Фото: freepik.com
Ученые бьются над вопросом последние десятилетия

Недавний случай в Египте, когда акула напала на 23-летнего россиянина, стал громким новостным событием. Подобные случаи периодически происходят на популярных курортах, но специалисты даже спустя время не могут найти способ отпугивать опасных хищников от публичных пляжей. Ихтиолог Александр Касумян утверждает, что ни одна из попыток создать химический отпугиватель так и не была успешной.

По его словам, во время голода акула становится безразличной к любым раздражителям. Она даже готова проглотить то, что предназначено для ее отпугивания. Американские специалисты даже использовали для этого боевые отравляющие вещества, но успехов это не принесло.

В природе есть только один репеллент, который может отпугнуть хищную рыбу – это секрет особого вида рыб. Но ученым так и не удалось создать его химический аналог. 

Единственный вариант, который действительно работает против акул – это обычная сетка, способная оградить пляжную зону на безопасном растоянии.

Источник: Газета.ру
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