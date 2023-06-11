Российского туриста разочаровал отдых в Турции

Российского туриста разочаровал отдых в Турции
Мужчина старался экономить на всем

Турист из России решил поехать отдыхать в Турцию экономным вариантом. В блоге он рассказал, что, несмотря на скидки и экономию, все обошлось довольно дорого. И если раньше турецкие курорты считались экономным вариантом, то в современных условиях все обходится жовольно дорого. Это невероятно его разочаровало.

Мужчина утверждает, что билеты в Турцию он приобрел достаточно выгодные. На пропитание он потратил 14 тысяч, поскольку внимательно смотрел на все цены в ресторанах и старался не тратиться на излишки. 

Еще он сумел сэкономить на проживании, поскольку договаривался о покупке номера прямо на стойке регистрации, выбивая себе крупные скидки – иногда в 20-30%. 

Всего на весь отдых за две недели он потратил более 46 рублей, и это при учете, что пришлось экономить на всем и выкручиваться. Российский турист утверждает, что если бы он не делала этого, то две недели пребывания в Турции стоили бы ему в два раза дороже. 

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