Как правильно выбрать мороженое

Нужно внимательно обращать внимание на внешний вид продукта

Лето является главным сезоном для мороженого. Однако в некоторых случаях лакомство может оказаться опасным для здоровья. Диетолог Антонина Стародубова рассказала, как правильно выбрать угощение.

В первую очередь она посоветовала смотреть на дату изготовления. На этикетке всегда точно должны указывать изготовителя и адрес производства.

Если вдруг после покупки выяснилось, что этикетка была вскрыта, а само мороженое выглядит не лучшим образом, то такой продукт лучше не употреблять в пищу. Также, когда ощущаются мелкие кристаллы льда, то это говорит о нарушении режима хранения угощения – есть его становится небезопасно.