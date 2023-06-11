Как правильно выбрать мороженое

Как правильно выбрать мороженое
Фото: unsplash.com
Нужно внимательно обращать внимание на внешний вид продукта

Лето является главным сезоном для мороженого. Однако в некоторых случаях лакомство может оказаться опасным для здоровья. Диетолог Антонина Стародубова рассказала, как правильно выбрать угощение.

В первую очередь она посоветовала смотреть на дату изготовления. На этикетке всегда точно должны указывать изготовителя и адрес производства. 

Если вдруг после покупки выяснилось, что этикетка была вскрыта, а само мороженое выглядит не лучшим образом, то такой продукт лучше не употреблять в пищу. Также, когда ощущаются мелкие кристаллы льда, то это говорит о нарушении режима хранения угощения – есть его становится небезопасно.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
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