Как правильно выбрать мороженое

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Лето является главным сезоном для мороженого. Однако в некоторых случаях лакомство может оказаться опасным для здоровья. Диетолог Антонина Стародубова рассказала, как правильно выбрать угощение.
В первую очередь она посоветовала смотреть на дату изготовления. На этикетке всегда точно должны указывать изготовителя и адрес производства.
Если вдруг после покупки выяснилось, что этикетка была вскрыта, а само мороженое выглядит не лучшим образом, то такой продукт лучше не употреблять в пищу. Также, когда ощущаются мелкие кристаллы льда, то это говорит о нарушении режима хранения угощения – есть его становится небезопасно.
В приложении часто распространяют запрещенную информацию