На дне Каховского водохранилища нашли множество человеческих останков – видео

На дне Каховского водохранилища нашли множество человеческих останков – видео
Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Кадры с находками появились в соцсетях

После прорыва Каховской ГЭС вода из водохранилища стремительно ушла, обнажив дно. Всего, по последним данным, было потеряно более 72% содержащейся там воды, или 14,4 куб км. 

После происшествия специалисты стали осматривать, что скрывалось долгое время под водой и обнаружили на дне множество человеческих остатков. Кадры с ними появились в социальных сетях.

Очевидцы показали несколько человеческих черепов, которые оказались погребены под водой, вероятно, во времена Великой Отечественной войны. Некоторые из них были в немецких касках.

Судя по внешнему виду, черепа пролежали там долгое время, поскольку успели покрыться ракушками и наростами.

Источник: Политика страны ✓ Надежный источник
новости партнеров

"Газпром" снова договорился с Украиной

СВО транзиту не помеха

Пенсионеров году ждет двойная прибавка в 2025 году: кому положены выплаты

Повышение отчислений коснется миллионов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей