На дне Каховского водохранилища нашли множество человеческих останков – видео

Кадры с находками появились в соцсетях

После прорыва Каховской ГЭС вода из водохранилища стремительно ушла, обнажив дно. Всего, по последним данным, было потеряно более 72% содержащейся там воды, или 14,4 куб км.

После происшествия специалисты стали осматривать, что скрывалось долгое время под водой и обнаружили на дне множество человеческих остатков. Кадры с ними появились в социальных сетях.

Очевидцы показали несколько человеческих черепов, которые оказались погребены под водой, вероятно, во времена Великой Отечественной войны. Некоторые из них были в немецких касках.

Судя по внешнему виду, черепа пролежали там долгое время, поскольку успели покрыться ракушками и наростами.