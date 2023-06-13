Психологи выделили пять признаков мертвого брака

Проблемы могут усиливаться, если их игнорировать

Иногда люди продолжают тащить отношения, несмотря на то, что им давно пора разойтись. Такой брак становится обременительным для каждого, но в силу определенных причин никто не может решиться поставить точку. Психологи выделили пять признаков того, что союз можно считать мертвым.

1. Раздельный отпуск. Если каждый из супругов предпочитает проводить отдых отдельно, то это может говорить о том, что с партнером он не способен набраться сил. Когда в отношениях подобное становится нормой, то это бывает связано с потерей контакта в паре.

2. Партнер заменяет общение в семье друзьями. Если человек стал больше времени проводить с другими людьми и реже общаться со своей супругой или мужем, то, вероятно, ему стало просто неинтересно. Вернуть все обратно бывает очень сложно.

3. Отказ от совместного досуга. Это может касаться даже банальных походов за продуктами. Если люди предпочитают делать все дела порознь, значит, в отношениях есть серьезные проблемы.

4. Отсутствие прикосновений. Любовь, как правило, проявляется в желании касаться объекта своих чувств. К примеру, дотронуться до плеча, талии, либо щипнуть, когда проходите мимо. Когда этого нет, то вознкают вопросы к тому, остались ли в отношениях романтические чувства.

5. Проблемы с эмпатией. В таких ситуациях партнеры перестают придавать значение чувствам друг друга, они ставят на первое место собственные переживания. Хотя способность настроиться на волну другого – один из основных признаков здоровых отношений в браке.