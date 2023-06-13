Попробуйте отличить настоящее русское слово от выдуманного

Насколько хорошо вы знаете родной язык?

Русский язык имеет обширный словарный запас, однако в повседневности люди используют лишь незначительную его часть. Какие-то слова известны, но невостребованы, а о каких-то многие и вовсе никогда не слышали. Предлагаем узнать, насколько хорошо вы знаете родной язык и сможете ли отличить настоящее слово от выдуманного.

Для начала попробуйте выбрать слова, которые, по вашему мнению, действительно существуют в русском языке:

Рампетка, Всклень, Грезоблаженствующий, Амикошонство, Простун.

Теперь узнаем правильные ответы. Всего в списке два несуществующих слова: это грезоблаженствующий и простун. Несмотря на то, что они кажутся естественными для русского языка, в действительности их нет.

Рампетка – это специальный сачок для ловли насекомых. Как правило, бабочек.

Всклень используется, когда надо сказать о количестве жидкости, налитой в сосуд. Если кружка налита всклень, это означает, что воды там строго до краев.

Амикошонством называют такой вид общения, при котором человек ведет себя излишне дружелюбно и бесцеремонно, и это доставляет собеседнику дискомфорт. К примеру, сразу же переходит на "ты".