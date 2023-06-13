Попробуйте отличить настоящее русское слово от выдуманного

Попробуйте отличить настоящее русское слово от выдуманного
Фото: unsplash.com
Насколько хорошо вы знаете родной язык?

Русский язык имеет обширный словарный запас, однако в повседневности люди используют лишь незначительную его часть. Какие-то слова известны, но невостребованы, а о каких-то многие и вовсе никогда не слышали. Предлагаем узнать, насколько хорошо вы знаете родной язык и сможете ли отличить настоящее слово от выдуманного.

Для начала попробуйте выбрать слова, которые, по вашему мнению, действительно существуют в русском языке:

  1. Рампетка,
  2. Всклень,
  3. Грезоблаженствующий,
  4. Амикошонство,
  5. Простун.

Теперь узнаем правильные ответы. Всего в списке два несуществующих слова: это грезоблаженствующий и простун. Несмотря на то, что они кажутся естественными для русского языка, в действительности их нет.

Рампетка – это специальный сачок для ловли насекомых. Как правило, бабочек.

Всклень используется, когда надо сказать о количестве жидкости, налитой в сосуд. Если кружка налита всклень, это означает, что воды там строго до краев.

Амикошонством называют такой вид общения, при котором человек ведет себя излишне дружелюбно и бесцеремонно, и это доставляет собеседнику дискомфорт. К примеру, сразу же переходит на "ты".

новости партнеров

"Газпром" снова договорился с Украиной

СВО транзиту не помеха

Пенсионеров году ждет двойная прибавка в 2025 году: кому положены выплаты

Повышение отчислений коснется миллионов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей