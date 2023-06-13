Отказываются отдавать в Россию: гибель россиянина в Египте привела к новому скандалу

Появились кошмарные подробности инцидента

Египетские правоохранители занимаются расследованием убийства российского туриста акулой. И до его окончания родные не смогут получить тело погибшего для захоронения, сообщает портал "Турпром" со ссылкой на египетские СМИ.

Судмедэксперты утверждают, что опознать тело на данный момент невозможно. Специалистам удалось поймать акулу, которая совершила нападение, и достать из ее желудка россиянина.

"Тело прибыло в морг Хургадской больницы общего профиля отдельными частями, лицо имеет искаженные черты, даже трудно опознать, и голова полностью разорвана", – говорят они.

По их словам, пока не будут проведены все следственные мероприятия, похоронить российского гражданина не получится. Сперва судмедэксперты должны провести вскрытие и выполнить все протокольные действия.

При этом неофициальные источники в больнице утверждают, что голова погибшего не пострадала, поэтому его вполне можно опознать. Никакого "вскрытия" делать не нужно из-за особенностей смертельного исхода.

После происшествия российские туроператоры, опасаясь пролем со спросом на египетские курорты, подготовили список отелей, в которых предусмотрена специальная защитная сетка от нападения акул, сообщает Общественная служба новостей.