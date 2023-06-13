Необычный объект в небе напугал жителей Краснодарского края

Необычный объект в небе напугал жителей Краснодарского края
Фото: соцсети
Позже удалось установить, что именно пронеслось над регионом

Минувшей ночью жители нескольких населенных пунктов Краснодарского края были напуганы необычным явлением в небе. В социальных сетях они опубликовали видео, на которых запечатлена длинная светящаяся полоса, которая быстро и бесшумно пролетала над ними.

Неопознанный объект заметили над Сочи, Туапсе, Анапой. Сперва люди подумали, что это странный украинский беспилотник, поэтому они поспешили обратиться в полицию. Правоохранители получили массу звонков и предупреждений, но позже оказалось, что никакой угрозы НЛО не несет. 

Как сообщает "Осторожно, новости", летающим объектом оказался спутник Starlink, который курсировал вблизи регионов, которые обеспечивает высокоскоростным интернетом. 

Ранее стало известно о пожаре на нефтебазе в Краснодаре, сообщает "Радио 1". Его уже удалось потушить. Что стало причиной инцидента на данный момент неизвестно.

Источник: Осторожно, новости
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