Введен режим ЧС: пьянство капитана привело к крупной аварии танкеров на Лене

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В Иркутской области произошла авария между двумя нефтеналивными танкерами. Все произошло вечером 12 июня на реке Лена. В результате столкновения из одного судна начало выливаться топливо.
Сейчас, по сообщениям местных властей, в регионе введен режим ЧС, передает телеканал "360". Известно, что танкер, в который протаранили, стоял на ремонте. Вторым судном при этом управлял помощник капитана. Сейчас жителям населенных пунктов, которые проживают ниже по течению, запретили забор воды из реки, а вокруг пробитого корабля установили боновое ограждение.
Как сообщает МИР 24, капитан корабля, которое врезалось в стоящее судно, был пьян. Сейчас по факту аварии возбуждено уголовное дело.
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