Введен режим ЧС: пьянство капитана привело к крупной аварии танкеров на Лене

Судном пришлось управлять неопытному помощнику

В Иркутской области произошла авария между двумя нефтеналивными танкерами. Все произошло вечером 12 июня на реке Лена. В результате столкновения из одного судна начало выливаться топливо.

Сейчас, по сообщениям местных властей, в регионе введен режим ЧС, передает телеканал "360". Известно, что танкер, в который протаранили, стоял на ремонте. Вторым судном при этом управлял помощник капитана. Сейчас жителям населенных пунктов, которые проживают ниже по течению, запретили забор воды из реки, а вокруг пробитого корабля установили боновое ограждение.

Как сообщает МИР 24, капитан корабля, которое врезалось в стоящее судно, был пьян. Сейчас по факту аварии возбуждено уголовное дело.