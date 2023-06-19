Назван способ навсегда избавиться от тяги к сладкому

Назван способ навсегда избавиться от тяги к сладкому
Фото: freepik.com
Сперва нужно наладить работу организма

Зависимость от сладостей у человека может быть очень высокой – до такой степени, что иногда ему будет казаться, будто бы без дополнительной порции чего-то вкусненького он окажется не способен к нормальной жизни. Однако врачи утверждают, что такие проявления могут указывать на проблемы со здоровьем.

В первую очередь они советуют проверить уровень сахара. Как правило, при различного рода метаболических нарушениях могут возникать проблемы с употреблением сладостей, либо это происходит при болезннях щитовидной железы. Также частой причиной такой тяги бывает недостаток хрома в организме. Восполнить его можно с помощью морепродуктов или какао. А третьей причиной является состояние микробиома, на которое негативно влияет стресс, прием лекарств, неправильное питание. 

После того, как все проблемы удалось решить, человек вполне сможет навсегда избавиться от тяги к сладкому. Шоколадки, печенье и конфеты можно заменить орехами.

"Лучше всего взращивать полезный микробиом и правильно питаться. А также добавить полезные компоненты: хром и белок", – рассказала врач-диетолог Елена Соломатина "Пятому каналу". 

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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