Маги назвали пять признаков порчи на человеке

Маги назвали пять признаков порчи на человеке
Фото: unsplash.com
Распознать их довольно просто

Череда неудач в жизни может быть связана с простым совпадением, а может оказаться последствием порчи, которую новел недоброжелатель. Маги и окультные деятели могут увидеть ее признаки с одного взгляда, но для простых людей они дали несколько советов, как распознать наличие порчи на человеке.

1. Постоянная тревога и беспокойство без причины. Это может быть вызвано воздействием темных сил.

2. Повторяющиеся кошмары, которые на подсознательном уровне дают человеку предупреждающий сигнал.

3. Настороженное отношение животных. Кошки и собаки обладают большей чувствительностью, поэтому они способны уловить темную энергию и отреагировать на нее.

4. Нечеткие фото и странные силуэты на них. Порча может проявляться таким образом в некоторых случаях, выделяя своего носителя на коллективных снимках.

5. Затяжные болезни и проблемы с внешним видом появляются, поскольку негативная энергия высасивыет из человека весь позитив.

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