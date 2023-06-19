Маги назвали пять признаков порчи на человеке

Распознать их довольно просто

Череда неудач в жизни может быть связана с простым совпадением, а может оказаться последствием порчи, которую новел недоброжелатель. Маги и окультные деятели могут увидеть ее признаки с одного взгляда, но для простых людей они дали несколько советов, как распознать наличие порчи на человеке.

1. Постоянная тревога и беспокойство без причины. Это может быть вызвано воздействием темных сил.

2. Повторяющиеся кошмары, которые на подсознательном уровне дают человеку предупреждающий сигнал.

3. Настороженное отношение животных. Кошки и собаки обладают большей чувствительностью, поэтому они способны уловить темную энергию и отреагировать на нее.

4. Нечеткие фото и странные силуэты на них. Порча может проявляться таким образом в некоторых случаях, выделяя своего носителя на коллективных снимках.

5. Затяжные болезни и проблемы с внешним видом появляются, поскольку негативная энергия высасивыет из человека весь позитив.