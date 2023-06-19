Стала известна стоимость проекта

Пару дней назад в Лахта-центре прошла церемония поднятия флагов России, Российской империи и СССР. Их подняли на высоту 179,5 м в честь юбилев учреждения каждого их них. Однако в Сети такую инициативу восприняли резко. Особенно остро высказывался глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Спустя два дня три российских флага было решено убрать. В АО "Зенит-Арена" заявили, что это связано с техническими особенностями их эксплуатации – спускать все нужно каждые 48 часов, чтобы полотна не износились. Дополнительно их нельзя поднимать при определенной погоде. Однако там не стали объяснять, вернут ли все обратно.

Источники утверждают, что на создание трех флагов такого размера потратили более 2 млрд рублей. Контракт на их закупку был заключен еще в июле 2021 года. Пригожин, в свою очередь, заявил, что эти деньги можно было потратить на протезы.

"Эти флаги провисели ровно три дня, пока ими наслаждались те, кто имеет право на наслаждение. Обычный человек не имеет права на наслаждение", – сказал он.