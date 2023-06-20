Умного человека можно распознать по пяти качествам

Они всегда проявляются в быту

Эксперты утверждают, что IQ является устаревшим критерием в определении умственных способностей человека. В действительности высокий интеллект проявляется в умении адаптироваться и быстро подстраиваться под ситуацию. Всего они выделили пять качеств, которые отличают умных людей.

1. Эмпатичность. Последние исследования говорят о связи между умением сопереживать и высоким интеллектом. Это связано с умением распознавать эмоции других людей и понимать их.

2. Любознательность. Как правило, умному человеку интересно все вокруг. Это проявляется в желании узнавать мир.

3. Наблюдательность. Человек с высокими интеллектуальными способностями предпочитает сначала все внимательно изучить, а уже потом делать выводы. И зачастую он подмечает то, что другие упустили из виду.

4. Самоконтроль. Умные люди способны найти способы обуздать свои порывы и импульсы, поскольку предпочитают сначала подумать, а потом сделать.

5. Гибкость. Это означает, что человек не тратит время на ненужные переживания и не зацикливается на бесполезных делах. Они способны легко адаптироваться к изменчивым обстоятельством и действовать на основе текущей ситуации.