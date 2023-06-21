Случился масштабный сбой в работе российских банковских карт

Проблемы появились во время использования за границей

Россияне, которые путешествуют по Китаю, столкнулись с трудностями при использовании карт китайской платежной системы UnionPay, оформленном в российском банке. Они не могут снять деньги в терминале или расплатиться в большинстве заведений. Чем вызван этот масштабный сбой в работе платежного средства неизвестно.

О проблемах сообщили в АТОР. По словам представителей организации, не работают все карты с четырехзначным пинкодом. Расплатиться удается только с помощью тех, на которых установлен шестизначный, как и в картах, оформленных в Китае.

Платежное средство может срабатывать лишь в редких случаях. Туристы говорят, что им удавалось расплатиться в одной кофейне, а также в аэропорту Чжанцзяцзе в стерильной зоне.

На фоне таких проблем россиянам, которые собираются в поездку в Китай, посоветовали обменивать валюту в России до отбытия.