Случился масштабный сбой в работе российских банковских карт

Случился масштабный сбой в работе российских банковских карт
Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
Проблемы появились во время использования за границей

Россияне, которые путешествуют по Китаю, столкнулись с трудностями при использовании карт китайской платежной системы UnionPay, оформленном в российском банке. Они не могут снять деньги в терминале или расплатиться в большинстве заведений. Чем вызван этот масштабный сбой в работе платежного средства неизвестно.

О проблемах сообщили в АТОР. По словам представителей организации, не работают все карты с четырехзначным пинкодом. Расплатиться удается только с помощью тех, на которых установлен шестизначный, как и в картах, оформленных в Китае. 

Платежное средство может срабатывать лишь в редких случаях. Туристы говорят, что им удавалось расплатиться в одной кофейне, а также в аэропорту Чжанцзяцзе в стерильной зоне. 

На фоне таких проблем россиянам, которые собираются в поездку в Китай, посоветовали обменивать валюту в России до отбытия.

Источник: АТОР ✓ Надежный источник
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