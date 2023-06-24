Россияне массово скупили билеты из России

Народ пытается покинуть страну

На фоне происходящего в Ростове-на-Дону и Воронеже россияне стали предпринимать попытки покинуть Россию. Baza сообщает, что сейчас в продаже практически не осталось прямых авиабилетов в другие страны.

Люди приобрели себе места на рейсы в Стамбул, Астану и Тбилиси – попасть туда прямым перелетом из Москвы уже невозможно. Также очень трудно уехать из страны с пересадками.

На данный момент осталось только несколько прямых билетов до Еревана, который обойдется почти в 200 тыс рублей. Ранее до мятежа он стоил около 10 тыс рублей.

В самом Ростове-на-Дону люди массово пытаются покинуть город. Появились кадры, на которых видно огромные толпы на местном пригородном автовокзале.