Россияне массово скупили билеты из России

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На фоне происходящего в Ростове-на-Дону и Воронеже россияне стали предпринимать попытки покинуть Россию. Baza сообщает, что сейчас в продаже практически не осталось прямых авиабилетов в другие страны.
Люди приобрели себе места на рейсы в Стамбул, Астану и Тбилиси – попасть туда прямым перелетом из Москвы уже невозможно. Также очень трудно уехать из страны с пересадками.
На данный момент осталось только несколько прямых билетов до Еревана, который обойдется почти в 200 тыс рублей. Ранее до мятежа он стоил около 10 тыс рублей.
В самом Ростове-на-Дону люди массово пытаются покинуть город. Появились кадры, на которых видно огромные толпы на местном пригородном автовокзале.
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