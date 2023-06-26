Пригожина продолжают преследовать правоохранители в России – СМИ

Дело на бизнесмена так и не прекратили

Источники "Коммерсанта" сообщают, что, вопреки официальному заявлению российских властей, дело на Евгения Пригожина остается открытым. До сих пор он является главным подозреваемым в организации вооруженного мятежа в России. Следователи продолжают следственные действия.

Решение о возбуждении уголовного дела было принято 24 июня. Однако после переговоров между главой ЧВК "Вагнера" и Александром Лукашенко и решении проблемной ситуации было заявлено, что преследование Пригожина не будет. Также амнистируют всех бойцов, которые принимали участие в мятеже в Ростове-на-Дону.

Осведомители "Ъ" в надзорном ведомстве отметили, что пока продолжается расследование, поскольку времени для прекращения уголовного дела с субботы было крайне мало. Однако они не стали прояснять, будет ли в конечном итоге отказ от преследования Пригожина.

Также информацию о том, что следственные действия продолжаются, сообщили источники РИА "Новости".