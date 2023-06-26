Раскрыта неожиданная реакция россиян на мятеж

Многие решили не отменять запланированный отпуск

Вопреки нестабильной ситуации внутри страны, россияне не стали массово отказываться от летнего отдыха, как делали это ранее в кризисные моменты. Это стало неожиданной реакцией народа для аналитиков и туроператоров, которые прогнозировали, что спрос на поездки может резко упасть.

Представители турфирм отмечают, что звонки об аннулировании отдыха носили единичный характер. Самой пострадавшей категорией оказались автотуристы, которые из-за перекрытия участков трассы М4 не смогли вовремя добраться до курорта. По их подсчетам, ежедневно по этому маршруту следуют порядка 15-20 тыс человек, и теперь из-за объезда их путь увеличивается на 6-12 часов.

На выезд в заграничные курорты произошедшее 24 июня почти не повлияло. Жители Ростова-на-Дону и Краснодара, как и раньше, добирались в аэропорты в других городах на поезде. Дополнительно авиаперевозчики в некоторых случаях соглашались задержать рейс, чтобы некоторые пассажиры успели приехать на фоне ЧС в России.

Единственное, в субботу на 7% сократилась продажа туров по сравнению с тем же днем на предыдущей неделе. Но это туроператоры связывают с резким ростом стоимости авиабилетов, которые, вероятно, начали скупать спекулянты.