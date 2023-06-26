Министры резко погрустнели во время выступления Мишустина – видео

Министры резко погрустнели во время выступления Мишустина – видео
Фото: кадр РИА "Новости"
Политиков встревожила недавняя ситуация в стране

Глава кабмина Михаил Мишустин в понедельник, 26 июня, провел совещание с вице-премьерами, высказавшись о событиях минувшей субботы. Он, цитируя Путина, отметил, что сейчас Россия переживает важный период истории, поскольку против нее направлена военная, экономическая и информационная "машина Запада".

Премьер сказал, что в данный момент идет борьба за возможность страны выбирать собственный путь.

"Главное в этих условиях – обеспечить суверенитет и независимость нашей страны, безопасность и благополучие граждан. Для этого особенно важна консолидация всего общества, нужно действовать вместе, одной командой и сохранять единство всех сил, сплотившись вокруг президента", – произнес Мишустин.

В этот момент операторы стали показывать присутствующих в зале представителей кабмина – те не скрывали грустных и тревожных лиц во время выступления премьера.

К примеру, зампред Татьяна Голикова и первый зампред правительства Андрей Белоусов, которые сидели рядом, печально смотрели в стол. Неподалеку был министр промышленности и торговли Денис Мантуров – не его лице тоже была нескрываемая грусть.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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