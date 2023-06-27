Врач назвал действенные способы избавиться от похмелья

Врач назвал действенные способы избавиться от похмелья
Фото: unsplash.com
Всего существует пять приемов для улучшения состояния

Психиатр-нарколог Александр Поликарпов утверждает, что до сих пор не существует научного подтверждения эффективности лечения похмелья томатным соком или рассолом. Поэтому следует пользоваться более эффективными и доказанными способами, которые улучшат состояние во время похмельного синдрома. Всего он назвал пять таких приемов.

  • Первый – использовать сорбенты.
  • Второй – плотный завтрак.
  • Третий – съесть суп.
  • Четвертый – спокойный отдых.
  • Пятый – детоксикация.

Также врач отметил, что похмелье возникает при отравлении этанолом. Это приводит к нарушению обменных процессов, в результате чего могут обостриться хронические болезни.

Источник: Газета.ру ✓ Надежный источник
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