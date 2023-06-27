Врач назвал действенные способы избавиться от похмелья

Всего существует пять приемов для улучшения состояния

Психиатр-нарколог Александр Поликарпов утверждает, что до сих пор не существует научного подтверждения эффективности лечения похмелья томатным соком или рассолом. Поэтому следует пользоваться более эффективными и доказанными способами, которые улучшат состояние во время похмельного синдрома. Всего он назвал пять таких приемов.

Первый – использовать сорбенты.

Второй – плотный завтрак.

Третий – съесть суп.

Четвертый – спокойный отдых.

Пятый – детоксикация.

Также врач отметил, что похмелье возникает при отравлении этанолом. Это приводит к нарушению обменных процессов, в результате чего могут обостриться хронические болезни.