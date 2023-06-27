Врач назвал действенные способы избавиться от похмелья

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Психиатр-нарколог Александр Поликарпов утверждает, что до сих пор не существует научного подтверждения эффективности лечения похмелья томатным соком или рассолом. Поэтому следует пользоваться более эффективными и доказанными способами, которые улучшат состояние во время похмельного синдрома. Всего он назвал пять таких приемов.
Также врач отметил, что похмелье возникает при отравлении этанолом. Это приводит к нарушению обменных процессов, в результате чего могут обостриться хронические болезни.
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