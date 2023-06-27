Как снять зуд после укуса комара: народное средство

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Укус комара довольно часто приводит к дискомфорту из-за особого вещества, которое впрыскивают насекомые для препятствования сворачиванию крови. Однако некоторым людям от этого бывает хуже, чем большинству – все из-за аллергической реакции, которая провоцирует опухание и сильное покраснение.
Существует народный метод, благодаря которому можно справиться с зудом. Для этого понадобится простая пищевая сода.
Берем одну чайную ложку соды и стакан воды, смешиваем. После можно промочить в полученной смеси ватный диск и приложить к месту укуса. Можно держать до тех пор, пока не станет легче.
Врачи утверждают, что это поможет справиться образованием отека, а также снимет зуд. Однако, по их словам, самым действенным средством являются антигистаминные препараты, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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