Как снять зуд после укуса комара: народное средство

Как снять зуд после укуса комара: народное средство
Фото: unsplash.com
Его рекомендуют даже врачи

Укус комара довольно часто приводит к дискомфорту из-за особого вещества, которое впрыскивают насекомые для препятствования сворачиванию крови. Однако некоторым людям от этого бывает хуже, чем большинству – все из-за аллергической реакции, которая провоцирует опухание и сильное покраснение.

Существует народный метод, благодаря которому можно справиться с зудом. Для этого понадобится простая пищевая сода. 

Рецепт народного средства от зуда после комариного укуса:

Берем одну чайную ложку соды и стакан воды, смешиваем. После можно промочить в полученной смеси ватный диск и приложить к месту укуса. Можно держать до тех пор, пока не станет легче.

Врачи утверждают, что это поможет справиться образованием отека, а также снимет зуд. Однако, по их словам, самым действенным средством являются антигистаминные препараты, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

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