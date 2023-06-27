Полки опустели: россияне массово скупили важные товары в магазине

Полки опустели: россияне массово скупили важные товары в магазине
Фото: соцсети
Люди пытались пополнить запасы

Вокруг продуктов повседневного спроса возник массовый ажиотаж – россияне опустошали полки продуктовых магазинов, опасаясь проблемной ситуации в стране. Все произошло в минувшую субботу, когда жители трех российских областей решили запастить продуктами на всякий случай.

На 50% вырос спрос в Воронежской области, на 30% и 15% в Липецкой и Ростовской соответственно. Среди ростовских покупателей средний чек увеличился примерно на 67%. 

Больше всего скупали полуфабрикаты, а также мясную продукцию. Яйца и птицу приобретали в два раза чаще обычного. Также был зафиксирован высокий интерес к тушенке, макаронам, ультрапастеризованному молоку и гречке.

В минувшую субботу в соцсетях появлялись фотографии пустых полок магазинов, поскольку россияне скупили все важные товары. На этом фоне ритейл ввел орграничение на отпуск определенной продукции в одни руки.

Источник: Forbes ✓ Надежный источник
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