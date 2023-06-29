Активы Пригожина решили распродать за один рубль после мятежа

Активы Пригожина решили распродать за один рубль после мятежа
Фото: соцсети
Бизнесмен начал сталкиваться с трудностями

Источники утверждают, что после инцидента с захватом штаба ЮВО средства массовой информации, которые принадлежат Евгению Пригожину, будут продавать за бесценок. Почти сразу после начала мятежа Генпрокуратура поручила заблокировать большинство ресурсов.

Осведомители говорят, что купить все может медиа-холдинг Шкулева – тестя Андрея Малахова. Сделку планируют провернуть за один рубль при условии сохранения редакционных коллективов на 3 месяца и погашения перед ними задолженности по заработной плате.

Также утверждается, что вскоре начнут разбираться и с Telegram-каналами, которые управляются компаниями Пригожина. 

"Большинство каналов уже сменили юрисдикцию и привязку на сим номера африканских стран", – указывается в сообщении.

Официальных заявлений по этому поводу или подтверждения информации не было.

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