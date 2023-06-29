Прибавка к пенсии и рост зарплат: что изменится с 1 июля 2023 года

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В июле в силу вступают очередные изменения в российском законодательстве. Они коснутся работающих россиян, пенсионеров, водителей и бизнесменов. Подробнее о нововведениях – в материале "Утро.ру".
В некоторых регионах ожидается индексация зарплат для сотрудников, которые работают на бюджетной основе. К примеру, медработников из Подмосковья могут ждать доплаты от 5 до 53 тыс рублей ежемесячно. Части сотрудникам повысят зарплаты на 8-10% – это коснется тех,посвятил свою жизнь медицине, науке, помощи другим людям и обучению детей.
Пенсионеры, которые уволяться с работы в июле, станут сразу получать повышенные выплаты от государства. Ранее этот процесс занимал три месяца.
Также ожидается прибавка тем, кому исполняется 80 лет и людям, кто мае представил дополнительные документы для учета нового стажа.
По новому закону банки не смогут взымать с плательщика больше 0,8% от суммы кредита в сутки, указывает URA.RU. Таким образом размер установленного порога снизится на 0,2%. Дополнительно уменьшится максимальная плата по полной стоимости займа на 73% – до 292%.
С 15 июля 2023 года оформить ДТП можно будет в режиме онлайн. Подача заявления стане доступна в специальном разделе на Госуслугах. Раньше такая возможность существовала только для извещения об аварии. Заявление будет считается принятым, если предоставлены все предписанные законом документы, сообщает "Общественная служба новостей".
Сахаросодержащие напитки станут подакцизным товаром. С них решили взымать 7 рублей за литр дополнительно, если содержится больше 5 гр сахара на 100 мл.
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