Прибавка к пенсии и рост зарплат: что изменится с 1 июля 2023 года

Некоторые нововведения окажутся приятными

В июле в силу вступают очередные изменения в российском законодательстве. Они коснутся работающих россиян, пенсионеров, водителей и бизнесменов. Подробнее о нововведениях – в материале "Утро.ру".

Повышение зарплат

В некоторых регионах ожидается индексация зарплат для сотрудников, которые работают на бюджетной основе. К примеру, медработников из Подмосковья могут ждать доплаты от 5 до 53 тыс рублей ежемесячно. Части сотрудникам повысят зарплаты на 8-10% – это коснется тех,посвятил свою жизнь медицине, науке, помощи другим людям и обучению детей.

проиндексируют пенсии

Пенсионеры, которые уволяться с работы в июле, станут сразу получать повышенные выплаты от государства. Ранее этот процесс занимал три месяца.

Также ожидается прибавка тем, кому исполняется 80 лет и людям, кто мае представил дополнительные документы для учета нового стажа.

Уменьшат проценты по кредитам

По новому закону банки не смогут взымать с плательщика больше 0,8% от суммы кредита в сутки, указывает URA.RU. Таким образом размер установленного порога снизится на 0,2%. Дополнительно уменьшится максимальная плата по полной стоимости займа на 73% – до 292%.

Нововведения для водителей

С 15 июля 2023 года оформить ДТП можно будет в режиме онлайн. Подача заявления стане доступна в специальном разделе на Госуслугах. Раньше такая возможность существовала только для извещения об аварии. Заявление будет считается принятым, если предоставлены все предписанные законом документы, сообщает "Общественная служба новостей".

Напитки с сахаром подорожают

Сахаросодержащие напитки станут подакцизным товаром. С них решили взымать 7 рублей за литр дополнительно, если содержится больше 5 гр сахара на 100 мл.