Россиянин оказался шокирован условиями жизни в США

Отдельные города он назвал слишком криминальными

Известный российский блогер Рустам Набиев переехал жить в Соединенные Штаты. В разговоре с поклонниками он рассказал, что его шокировало больше всего.

Россиянин стал говорить о том, как складывается жизнь в отдельном штате страны. По его словам, каждый город – как отдельная страна со своими правилами и социальными нормами.

Больше всего ему не понравился Лос-Анджелес, который показался знаменитости слишком грязным и криминальным. Он утверждает, что на улицах людям позволяют слишком многое, поэтому не хотел был растить сына в "слишком демократичной" атмосфере города.

Набиев с женой в 2022 году покинули Россию. После они успели пожить в Турции, Дубае и на Бали. Позднее семья переехала в США.

