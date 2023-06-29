Россиянин оказался шокирован условиями жизни в США

Россиянин оказался шокирован условиями жизни в США
Фото: unsplash.com
Отдельные города он назвал слишком криминальными

Известный российский блогер Рустам Набиев переехал жить в Соединенные Штаты. В разговоре с поклонниками он рассказал, что его шокировало больше всего.

Россиянин стал говорить о том, как складывается жизнь в отдельном штате страны. По его словам, каждый город – как отдельная страна со своими правилами и социальными нормами. 

Больше всего ему не понравился Лос-Анджелес, который показался знаменитости слишком грязным и криминальным. Он утверждает, что на улицах людям позволяют слишком многое, поэтому не хотел был растить сына в "слишком демократичной" атмосфере города.

Набиев с женой в 2022 году покинули Россию. После они успели пожить в Турции, Дубае и на Бали. Позднее семья переехала в США. 

Источник: Лента.ру
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