Раскрыт тайный приказ Путина на встрече с силовиками после мятежа

Глава страны сделал выводы из ситуации

По итогам вагнеровского мятежа в Ростове-на-Дону безопасность в России решили усилить. Владимир Путин во время встречи начальниками силовых ведомств поручил передать полицейский спецназ "Гром" под руководство Росгвардии, сообщают "Ведомости" со ссылкой на собственные источники. Официального заявления от российских властей не было.

Близкие к ведомству осведомители утверждают, что вопрос активно прорабатывается, но пока соответствующего указа для этого нет. Информацию о скорой передаче "Грома" в Росгвардию уже довели до региональных подразделений ГУНК МВД.

Спецназ "Гром" после своего создания в 2016-ом году должен был использоваться в антинаркотических операциях, хотя журналисты отмечают, что по факту он стал выполнять функции СОБРа.

Источники в подразделении утверждают, что переход под руководство Росгвардии их не радует, поскольку многие ценили статус полицейского спецназа, в котором нет "дополнительной "муштры" и лишних формальностей".

Ранее глава Росгвардии Золотов сообщал, что ведомство в ближайшее время получит танки и тяжелую технику для выполнения оперативных задач.