Тонкая ирония: Мариинский театр посвятил месяц Вагнеру после мятежа

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После событий 24 июня Мариинский театр в Санкт-Петербурге объявил, что посвящает месяц немецкому композитору Рихарду Вагнеру – именно он закроет театральный сезон. В пресс-службе театра отметили, что приняли такое решение из-за "вагнеровских событий, на которые богат этот месяц". Подразумевали они 210 лет со дня рождения музыканта, однако смысл получился неоднозначным.
Ожидается, что представления начнутся уже с 9 июля и продлятся до 3 августа. Почти всеми спектаклями будет дирижировать Валерий Гергиев, как отметили в Мариинке, "один из ярчайших мировых интерпретаторов вагнеровской музыки".
Россияне оказались в восторге от такого ироничного отношения театра к недавним событиям. Они выразили мнение, что такой шаг является фееричной маркетинговой уловкой, которая поможет массово осветить представления и привлечь на них побольше публики.
"Ребята умеют в маркетинг, мое почтение",
"ЧВК забыли добавить",
"Феерично!",
"Абонемент на "вагнеровские события". Так вот как это называется",
"А если б вагнеровцы Москву взяли, то целый год Вагнера бы объявили",
– шутят пользователи в соцсетях.
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