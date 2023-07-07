Тонкая ирония: Мариинский театр посвятил месяц Вагнеру после мятежа

Тонкая ирония: Мариинский театр посвятил месяц Вагнеру после мятежа
Фото: Ministry of Culture Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Россияне в восторге от маркетинговой уловки

После событий 24 июня Мариинский театр в Санкт-Петербурге объявил, что посвящает месяц немецкому композитору Рихарду Вагнеру – именно он закроет театральный сезон. В пресс-службе театра отметили, что приняли такое решение из-за "вагнеровских событий, на которые богат этот месяц". Подразумевали они 210 лет со дня рождения музыканта, однако смысл получился неоднозначным.

Ожидается, что представления начнутся уже с 9 июля и продлятся до 3 августа. Почти всеми спектаклями будет дирижировать Валерий Гергиев, как отметили в Мариинке, "один из ярчайших мировых интерпретаторов вагнеровской музыки".

Россияне оказались в восторге от такого ироничного отношения театра к недавним событиям. Они выразили мнение, что такой шаг является фееричной маркетинговой уловкой, которая поможет массово осветить представления и привлечь на них побольше публики.

"Ребята умеют в маркетинг, мое почтение",

"ЧВК забыли добавить",

"Феерично!",

"Абонемент на "вагнеровские события". Так вот как это называется",

"А если б вагнеровцы Москву взяли, то целый год Вагнера бы объявили", 

– шутят пользователи в соцсетях.

Источник: Коммерсантъ ✓ Надежный источник
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