Какие женские черты характера отталкивают мужчин

Иногда даже самая эффектная дама может остаться одна, если ее характер оставляет желать лучшего

Говорят, что мужчины любят глазами, хотя есть масса опровергающих это примеров. Психологи утверждают, что мужчинам важно находиться рядом с гармоничной личностью, которая может вдохновить своим примером и поддержать. И некоторые черты категорически противоречат такому поведению. Эксперты выделили несколько личных особенностей женщин, способных оттолкнуть представителя мужского пола при общении.



1. Проявления ярости

Для мужчин подобные проявления на подсознательном уровне воспринимаются как малопривлекательные. Все дело в физиологических особенностях. Гнев может вызывать высокий уровень тестостерона в организме, который также уменьшает уровень фертильности – способности зачать ребенка. И даже если сейчас ваш избранник не планирует детей, ярость может стать для него скрытым тревожным сигналом.

2. Негативное отношение к людям

Людям крайне важно черпать из отношений позитивные эмоции. Если вас постоянно что-то не устраивает – будь то взгляд официанта в ваш адрес, интонация, с которой к вам обратились, какие-то рабочие моменты – человеку вряд ли будет комфортно долго пребывать в такой обстановке. При склонности к подобным реакциям нужно постараться акцентировать внимание на хороших моментах. Сперва может быть сложно, но со временем это войдет в привычку и поможет создать долгие и гармоничные отношения.

3. Манипуляции

Мужчин очень сильно оскорбляет, когда женщина пытается воздействовать на их поведение с помощью манипуляций. Прямолинейные по своей натуре, они ощущают себя обманутыми, если их хитростью вынудили поступить определенным образом. Лучший способ коммуникаций для мужского пола – честное и открытое общение, где женщина будет напрямую объяснять свои мотивы и договариваться.

4. Зависимость

Если женщина не может и шагу ступить без своего партнера, то это будет только раздражать. Мужчины, конечно, рады ощущать себя нужными и полезными, но до определенного порога. Иногда они тоже не прочь отдохнуть от ответственности и не заботиться о чужих проблемах, поэтому в отношениях не стоит садиться избраннику на шею.

5. Властность

Бывают случаи, когда мужчину тянет к таким дамам, но, как правило, это говорит о проблемах психологического характера. Если вы заинтересованы в обоюдно комфортных отношениях, то лучше отказаться от командного тона и желания контролировать все и вся. Дополнительно властное поведение может подавить в партнере мужской стержень, и уже через несколько лет он будет раздражать вас своим инфантильным поведением, хотя в действительности виноваты в этом окажетесь именно вы.

6. Безразличие

Каждый хочет находиться рядом с интересной личностью, у которой есть свои увлечения. Это работает в обе стороны. Дамам всегда приятнее с человеком с широким кругозором, и мужчинам тоже нравится, когда их избранница может подискутировать на различные темы. Однако не стоит насильно изучать то, что вам в действительности неинтересно, если хотите произвести впечатление. Фальшь чувствуется всегда, поэтому старайтесь вовлекаться в действительно заинтересовавшие вас вопросы.