"Это вам дорого обойдется": Путин сорвал овации шуткой о жене

Президент решил высказаться

Во время Форума Будущих технологий Владимир Путин решил смягчить обстановку, пошутив про жену. Кадры с его речью появились на просторах Сети.

Один из участников мероприятия рассказывал президенту, что все его коммуникации заключаются в двух вещах: они посвящены квантовым компьютерам или людям. Собеседник заявил, что эти темы в жизни ему интереснее всего.

В ответ глава государства прервал мужчину, обратившись к нему с шуткой-предупреждением.

"Вы только жену не забывайте. Это вам дорого обойдется", – с улыбкой произнес лидер.

После этого Путин сорвал овации – зал начал смеяться и аплодировать главе государства.