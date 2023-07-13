"Это вам дорого обойдется": Путин сорвал овации шуткой о жене

"Это вам дорого обойдется": Путин сорвал овации шуткой о жене
Фото: соцсети
Президент решил высказаться

Во время Форума Будущих технологий Владимир Путин решил смягчить обстановку, пошутив про жену. Кадры с его речью появились на просторах Сети. 

Один из участников мероприятия рассказывал президенту, что все его коммуникации заключаются в двух вещах: они посвящены квантовым компьютерам или людям. Собеседник заявил, что эти темы в жизни ему интереснее всего.

В ответ глава государства прервал мужчину, обратившись к нему с шуткой-предупреждением.

"Вы только жену не забывайте. Это вам дорого обойдется", – с улыбкой произнес лидер.

После этого Путин сорвал овации – зал начал смеяться и аплодировать главе государства.

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