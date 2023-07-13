Эту смертельно опасную ошибку совершают большинство туристов в походе

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Любители пеших прогулок по природе довольно часто совершают одну и ту же ошибку – только 10% сообщают о своих маршрутах МЧС, когда отправляются в поход. Однако это может быть смертельно опасным, особенно если человек отправляется по маршруту впервые.
Спасатели говорят, что подобное делают как новички, так и опытные туристы. Они бывают слишком уверенными в себе и своих способностях, не думая о том, что может произойти что-то плохое. В итоге у спасателей нет линий маршрута и в случае потери или непредвиденного исхода искать их придется очень долго.
Как сообщает МИР24, когда к МЧС поступает вызов о пропаже группы, то они начинают планировать радиус поиска и поднимают по тревоге требуемое количество техники и человек. В случае, если изначально есть данные о передвижении туристов, то сделать это удается быстрее и точнее.
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