Высокопоставленных полицейских уволили после скандала с российской певицей

Девушка воспользовалась служебным авто не по назначению

Выступление певицы Анны Сайдалиевой, известной как Анет Сай в Волгограде обернулось скандалом. Все из-за поездки на патрульной машине с мигалкой до аэропорта. Девушка в социальных сетях похвасталась, что сотрудники ГИБДД предоставили ей автомобиль в качестве такси и подвезли прямо к трапу самолета.

Происходящее знаменитость активно транслировала у себя на странице – и за этим следили не только ее поклонники. Информация дошла до руководства Главного управления МВД по Волгоградской области, которое назначило проверку по факту инцидента.

В результате стало известно, что высокопоставленных полицейских, которые были причастны к произошедшему, уволили. Решение коснулось начальника ГАИ Степанова и замначальника городского УВД Климова.

"Сейчас происходит жесткая ротация кадров. Любое неверное действие может привести к стопроцентному увольнению. И это в лучшем случае", – рассказали источники.

Сама Аннет Сай после поездки на авто ГИБДД со спецсигналами и мигалкой извинилась за инцидент в соцсетях.