Работа колеса обозрения "Солнце Москвы" остановлена штатно согласно требованиям безопасности

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В целях безопасности людей было решено приостановить работу колеса обозрения "Солнце Москвы" после начала ливня в столице. Согласно установленным правилам, подобные действия предпринимают всегда при ветре более 15 м/с.
Ранее появилась информация, что аттракцион прекратил свою работу из-за удара молнии и якобы пассажиры оказались заблокированы в кабинах. В пресс-службе "Солнце Москвы" эту информацию провергли.
"Ситуация – абсолютно штатная. <...> Техническая служба аттракциона была готова к прогнозируемым погодным условиям и среагировала оперативно", – пояснили представителии аттракциона.
Всех людей уже вывели из кабин. Работа колеса обозрения восстановится как только позволят погодные условия, сообщает МИР24.
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