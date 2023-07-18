Работа колеса обозрения "Солнце Москвы" остановлена штатно согласно требованиям безопасности

Всех пассажиров удалось высадить

В целях безопасности людей было решено приостановить работу колеса обозрения "Солнце Москвы" после начала ливня в столице. Согласно установленным правилам, подобные действия предпринимают всегда при ветре более 15 м/с.

Ранее появилась информация, что аттракцион прекратил свою работу из-за удара молнии и якобы пассажиры оказались заблокированы в кабинах. В пресс-службе "Солнце Москвы" эту информацию провергли.

"Ситуация – абсолютно штатная. <...> Техническая служба аттракциона была готова к прогнозируемым погодным условиям и среагировала оперативно", – пояснили представителии аттракциона.

Всех людей уже вывели из кабин. Работа колеса обозрения восстановится как только позволят погодные условия, сообщает МИР24.