Работа колеса обозрения "Солнце Москвы" остановлена штатно согласно требованиям безопасности

Работа колеса обозрения "Солнце Москвы" остановлена штатно согласно требованиям безопасности
Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
Всех пассажиров удалось высадить

В целях безопасности людей было решено приостановить работу колеса обозрения "Солнце Москвы" после начала ливня в столице. Согласно установленным правилам, подобные действия предпринимают всегда при ветре более 15 м/с.

Ранее появилась информация, что аттракцион прекратил свою работу из-за удара молнии и якобы пассажиры оказались заблокированы в кабинах. В пресс-службе "Солнце Москвы" эту информацию провергли.

"Ситуация – абсолютно штатная. <...> Техническая служба аттракциона была готова к прогнозируемым погодным условиям и среагировала оперативно", – пояснили представителии аттракциона.

Всех людей уже вывели из кабин. Работа колеса обозрения восстановится как только позволят погодные условия, сообщает МИР24.

Источник: АГН "Москва" ✓ Надежный источник
новости партнеров

Русские танки "препарируют" в секретной лаборатории Британии

С таким заявлением выступил Лондон

Наглая угроза Бербок в адрес Путина взбесила немцев

Европейцы с ужасом наблюдают за действиями своих политиков

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей