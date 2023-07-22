Почему летом нельзя употреблять молочку

Почему летом нельзя употреблять молочку
Фото: unsplash.com
Жара и лактоза способны нанести вред

Летом организм человека работает несколько иначе. Из-за жары на поддержание работы требуется много воды и ресурсов, а некоторые продукты способны усугубить качество протекания обменных процессов. Врачи утверждают, что к их числу относится и молочная продукция.

Специалисты не рекомендуют употреблять молочку летом. Все дело в том, что она способна задерживать жидкость в организме и приводить к повышенному образованию вредной слизи. Причина кроется в лактозе, которая влияет на гидролитический обмен.

Кисломолочные продукты подобным действием не обладают, поскольку в процессе брожения молочный сахар съедают бактерии.

Людям, которые не представляют себе и дня без молочной продукции, советуют употреблять ее в первой половине суток, чтобы организм сумел справиться с негативными последствиями до наступления жары. 

Источник: Утро.ру
новости партнеров

Китай пришел на помощь России в СВО

Такое заявление сделали во Франции

Центробанк ошарашил россиян неожиданным решением

Регулятор на этот раз удивил всех

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей