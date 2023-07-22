Почему летом нельзя употреблять молочку

Жара и лактоза способны нанести вред

Летом организм человека работает несколько иначе. Из-за жары на поддержание работы требуется много воды и ресурсов, а некоторые продукты способны усугубить качество протекания обменных процессов. Врачи утверждают, что к их числу относится и молочная продукция.

Специалисты не рекомендуют употреблять молочку летом. Все дело в том, что она способна задерживать жидкость в организме и приводить к повышенному образованию вредной слизи. Причина кроется в лактозе, которая влияет на гидролитический обмен.

Кисломолочные продукты подобным действием не обладают, поскольку в процессе брожения молочный сахар съедают бактерии.

Людям, которые не представляют себе и дня без молочной продукции, советуют употреблять ее в первой половине суток, чтобы организм сумел справиться с негативными последствиями до наступления жары.