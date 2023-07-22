"Как во времена Советского Союза": Таджикистан предложил России объединится

Начать Душанбе планирует с учебной системы

Власти Таджикистана передали в Москву официальную просьбу о помощи, попросив российскую сторону поспособствовать в школьной реформе. Душанбе просит организовать обучение по российской программе, чтобы гражданам было легче интегрироваться в России при трудовой миграции. В республике хотят, чтобы из обучающихся сразу готовили кадры под необходимые задачи.

Замминистра труда, миграции и занятости населения Таджикистана Шахноза Нодири утверждает, что ведомство уже провело встречу по этому вопросу с представителями рабочей группы со стороны России. В программе – открытие в республике лицеев, которые начнут обучать по специальной методике.

Власти надеются, что если российская сторона согласится на инициативу, это может привести к перспективному объединению учебных систем двух стран, поскольку дипломы будут признаваться как в Таджикистане, так и в России.

Также, по словам замминистра, рассматривается вариант шефства над таджикскими лицеями.

"Как это было во времена Советского Союза, то есть какой-то работодатель может взять шефство над этим лицеем, и он будет целевым образом готовить кадры именно для него", – подытожила она.

Ранее ТАСС опубликовал статистику МВД, согласно которой за первые полгода 2023-го года мигранты совершили на 6,3% больше преступлений, чем за аналогичный период прошлого года. Всего было зафиксировано более 22 тыс правонарушений.