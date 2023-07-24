"Ты в чем вообще?": Мишустина шокировал вид девицы на мероприятии

Премьер-министр Михаил Мишустин отправился с рабочей поездкой на Дальний Восток. Посещение региона является для него ежегодным с того момента, как он занял пост главы Кабмина.

В программе мероприятия, как сообщает МИР 24, посещение кампусов ДФУ, встреча со студентами и участниками образовательной программы "Архитекторы.рф". Также он планирует выступить на форуме "Развитие малых городов и исторических поселений" и побеседовать с представителями региональной власти.

Во время встречи со студентам Дальневосточного федерального университета с Мишустиным произошла интересная ситуация. Одна из студенток хотела впечатлить премьера, надев на себя оригинальный наряд. Увиденное шокировало политика – он поспешил у нее поинтересоваться, почему девица выглядит подобным образом.

"Ты в чем вообще?", – удивленно спросил глава Кабмина.

В ответ студентка заявила, что на ней специальный костюм, который собирает данные о походке человека. Нестандартный вид ему придают провода на ногах.

К сожалению, кадров одеяния в соцсетях опубликовано не было, однако операторам удалось запечатлеть реакцию Мишустина на видео.

По данным телеканала "360", рабочая поездка премьера продлится до 27 июля. Он собирается посетить также и Сибирский федеральный округ.