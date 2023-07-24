Популярный российский пляж засыпало человеческими черепами

Проблема возникает не в первый раз

Жители Татарстана жалуются на отдых, который омрачают состояние местных пляжей. Люди говорят, что территории вблизи рек Волга и Кама постоянно засыпает человеческими черепами и другими костными останками. Об этом пишут местные СМИ.

К примеру, отдыхающий в одном из гостиничных комплексов рассказал, что вышел вместе с семьей к воде, но по пути ему встретились несколько черепов прямо на территории отеля, который расположен в непосредственной близости к реке.

Как оказалось, останки стали видны людям из-за схода воды, обнажившей речное дно. Местное население утверждает, что гостиницу построили на месте бывшего захоронения, но там не сохранилось ни крестов, ни надгробий. В социальных сетях они жалуются, что им жутко видеть, как толпы туристов приезжают в регион и устраивают шумные гуляния на бывшем траурном месте.

Подобное в Татарстане происходит не в первый раз. Ранее аналогичный инцидент зафиксировали в 2021 году. На фоне происходящего местные активисты требуют от властей региона решить проблему и хотя бы перезахоронить остатки с привличением краеведов и историков.

Ранее на дне Каховского водохранилища нашли множество человеческих останков.