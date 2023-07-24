Популярный российский пляж засыпало человеческими черепами

Популярный российский пляж засыпало человеческими черепами
Фото: Ismael Adnan/dpa/www.globallookpress.com
Проблема возникает не в первый раз

Жители Татарстана жалуются на отдых, который омрачают состояние местных пляжей. Люди говорят, что территории вблизи рек Волга и Кама постоянно засыпает человеческими черепами и другими костными останками. Об этом пишут местные СМИ.

К примеру, отдыхающий в одном из гостиничных комплексов рассказал, что вышел вместе с семьей к воде, но по пути ему встретились несколько черепов прямо на территории отеля, который расположен в непосредственной близости к реке. 

Как оказалось, останки стали видны людям из-за схода воды, обнажившей речное дно. Местное население утверждает, что гостиницу построили на месте бывшего захоронения, но там не сохранилось ни крестов, ни надгробий. В социальных сетях они жалуются, что им жутко видеть, как толпы туристов приезжают в регион и устраивают шумные гуляния на бывшем траурном месте.

Подобное в Татарстане происходит не в первый раз. Ранее аналогичный инцидент зафиксировали в 2021 году. На фоне происходящего местные активисты требуют от властей региона решить проблему и хотя бы перезахоронить остатки с привличением краеведов и историков.

Ранее на дне Каховского водохранилища нашли множество человеческих останков.

Источник: Inkazan.ru
новости партнеров

Киев сделал заявление после атаки Москвы беспилотниками

Украинская сторона подтвердила причастность к произошедшему

США в бешенстве из-за небывалого урожая пшеницы в России

Москву обвинили в продуктовом кризисе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей