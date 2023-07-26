В Москве выпало рекордное количество осадков

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Рекордное количество
осадков – до 46 мм – выпало в Москве в среду, предыдущий рекорд
по количеству осадков в этот день – 42,5 мм – фиксировался 26 июля 1894
года. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского
хозяйства (КГХ) столицы.
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