Питерский "Водоканал" сделал предупреждение желающим искупаться в фонтане в День ВДВ

Водоснабжение могут выключить в любой момент

Фонтаны в Санкт-Петербурге 2 августа будут работать в стандартном режиме: 9 утра до 10 вечера. Однако, учитывая праздничные события в честь Дня ВДВ, сотрудники "Водоканала" будут вести дополнительные наблюдения за желающими освежится.

Как говорится в сообщении организации, если специалисты заметят купающихся в фонтане людей, то подача воды будет остановлена. На подобный шаг придется пойти ради безопасности граждан, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

"Бережное отношение к водным жемчужинам сохранит не только их работоспособность, но и ваше здоровье!", – отметили в "Водоканале".

Подобное некоторые комментаторы назвали нарушением многолетней традиции, однако другие были согласны с решением.