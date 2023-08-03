Люди в ужасе: "ядерный гриб" заметили в одном из регионов России

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В соцсетях жители Казани стали активно делиться кадрами необычного явления в небе – они заметили облако, которое по форме напомнило им "ядерный гриб".
Как передает интернет-издание "Подмосковье сегодня", некоторые граждане были в ужасе от увиденного, поскольку не до конца понимали природы образования таких облаков.
Однако позже эксперты объяснили, что ничего страшного или опасного в этом нет. Специалисты называют такой вид облака "наковальней", передает телеканал "360". И они появляются в небе нечасто.
Метеорологи объяснили, что подобные "наковальни" могут образоваться над источником какого-либо тепла – к примеру, при пожаре или извержении вулкана. Иногда их замечают над водохранилищами при высоком испарении. Потоки начинают подниматься вверх, и примерно на высоте 12 км рассеиваются, упираясь в стратосферу, передает МИР24.
С чем было связано возникновение таких облаков в Казани пока неизвестно.
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