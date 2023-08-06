Кое-что добавляли: в чем секрет вкусного чая из советских поездов

Кое-что добавляли: в чем секрет вкусного чая из советских поездов
Александр Абдулов. Фото: Boris Kavashkin/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Все дело в одной хитрости

В путешествиях на поездах дальнего следования всегда была особенная романтика. В советское время поезда имели огромное значение для страны, ведь люди путешествовали на них очень часто, а промышленный сектор был развит благодаря перевозке грузов.

В советские времена это вообще была отдельная культура, которой придерживалось огромное количество семей. Кроме того, на поездах люди ездили не только в отпуск, но еще и на дачу, в гости, в детские лагеря. Это был незаменимый вид транспорта. 

Долгая дорога, приятные собеседники-попутчики, сон в полумраке под тихое постукивание колес и, конечно же, чай в стеклянных стаканах. Тогда он был особенно вкусный, и это был отдельный вид наслаждения. 

Оказывается, тогда был особый секрет, который делал этот чай в поездах таким вкусным. Проводник признался, что в чай добавляли определенный ингредиент, который и давал стой насыщенный вкус чаю. 

Как выяснилось, проводники добавляли в кружки с чаем обычную пищевую соду. Благодаря этому напиток становился насыщенным по цвету и вкусу, а некоторым пассажирам даже помогал избавиться от изжоги. Кроме того, сода позволяла тратить меньше заварки, а оставшимися запасами проводники распоряжались по-своему. 

Источник: novostivl.ru ✓ Надежный источник
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