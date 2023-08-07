Волна атак на российские спутники: пострадало ТВ-вещание

Операторы массово жалуются на проблемы

В конце июля была зафиксирована мощная волна атак на российские спутники, хотя точечные попытки воздействовать на их работу предпринимались с января текущего года. Российске власти уже подтвердили, что фиксируют вмешательство в работу гражданских спутников связи, обвинив во всем Украину.

Операторы связи утверждают, что в последнее время постоянно обнаруживают помехи в трансляциях ТВ-вещания. На это пожаловались в "Триколоре" и МТС. Все сказывается на качестве телевизионного показа – периодически пропадает картинка или возникают другие трудности при просмотре отдельных телеканалов.

Представители "Триколор" утверждают, что до середины лета им удавалось справляться с атаками "определенного государства" собственными силами, но с 12 июля их продолжительность и интенсивность начала нарастать.

"Абоненты вновь столкнулись с помехами в эфире ряда ТВ-каналов", – сообщил оператор, подчеркнув, что продолжает борьбу с негативными последствиями вмешательства.

При этом до конца установить, откуда идет атака на российские спутники связи не выходит. Операторы пытаются использовать различные технические комбинации, чтобы минимизировать последствия для простых россиян. Хотя до конца справиться с проблемой не получается.