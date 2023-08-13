Как нарушаются ваши права при проезде в плацкарте

Как нарушаются ваши права при проезде в плацкарте
Плацкарт. Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/ Russian Look/ Globallookpress.com
Остается только надеяться на милость попутчиков

Для многих в дальних поездках на поездах есть особая романтика, поэтому они на на что не променяют этот вид транспорта. Однако как выяснилось, с комфортом в плацкарте по задумке могут путешествовать не все. Обладателям одного типа мест запрещен доступ к столику.  Поэтому им лишь приходится надеяться на доброту попутчиков-соседей. 

Но иногда ситуация может обернуться неприятностями. Если сосед не захочет делиться столиком с соседом, то он вполне имеет на это право. Чтобы такого не происходило, надо точно знать, на что вы можете рассчитывать при покупке билета на поезд. 

Кроме того, при проезде в плацкарте есть еще одно ограничение. Меняться местами с другими пассажирами категорически нельзя в целях безопасности. 

Некоторые пронырливые пассажиры специально покупают места на верхних полках, а потом просят поменяться с ними якобы по состоянию здоровья. Но так делать категорически запрещено. 

Во-первых, нижние места намного дороже верхних. А во-вторых, именно пассажиры с верхних полок не имеют по закону доступа к столику. Боле того, они не имеют права класть там свой багаж, предупредили в Роскачестве.

Источник: Роскачество ✓ Надежный источник
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