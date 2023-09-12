Россиянки начали поиски пилота Airbus A320: мужчина оказался холостым

Люди полагают, что после произошедшего он обязательно найдет себе избранницу

После экстренной посадки самолета "Уральских авиалиний" все внимание публики приковано к командиру воздушного судна – 33-летнему Сергею. Мужчиной многие восхищаются из-за его героического поступка – ведь ему удалось спасти жизни более сотни пассажиров. Эксперты сходятся во мнении, что произошедшее является настоящим чудом, поскольку при отказе гидравлической системы посадить самолет становится крайне трудно.

Журналисты решили отыскать родственников пилота и попросить у них комментарий о произошедшем. Откликнулась мать Сергея, которая пояснила, что сын является потомственным пилотом. В свое время его отец и дед тоже были летчиками.

"Вся семья гордится его поступком. Сергею скоро исполнится 33 года, он не женат, ответственный, очень любит свою работу", – прорекламировала его женщина.

После того, как мужчина оказался холостым, россиянки бросились на поиски пилота Airbus A320. В комментариях в соцсетях многие уверены, что спасение самолета принесет Сергею удачу в личной жизни.

"Мама не растерялась, кует, пока горячо!", "Вангую, в этом году женится! Дай бог здоровья и детей-летчиков", "Девочки, забираем паренька пока горячий", "Ну все, точно скоро свадьба у него будет",

– пишут россияне.

Как сообщает URA.RU, на время расследования экипаж самолета отстранят от работы. Однако руководство авиакомпании уже сделало заявление, что летчик сделал все правильно и его поступком невероятно гордятся.

Пассажиров лайнера временно разместили в Новосибирске. Но по этому поводу они особого недовольства не испытывают, а, напротив, благодарят пилотов и стюардов со стюардессами за профессионализм, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".