Экс-глава МИД Австрии сделала неожиданный подарок Пескову

Сувенир приехал из другой страны

Бывшая глава австрийского МИД Карин Кнайсль приехала во Владивосток для участия в ВЭФ-2023. После презимления ее встретил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и они тепло поприветствовали друг друга объятиями.

Журналисты заметили, что во время встречи она неожиданно преподнесла чиновнику небольшой презент, однако что это разглядеть не смогли. Позже они поинтересовались у Кнайсль, и она прояснила, что это был сувенир из Ливана в память об отце Пескова.

"Но я не буду говорить, какой именно. Это личное", – приводит ее слова "Пятый канал".

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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